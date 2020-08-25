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Sağlık doğada bulunan mucize yağlar

Günümüzde insanların en çok sorun yaşadığı konuların başında sağlıksız gıdalar ve yağlar gelmektedir. Doğada bulunan uçucu mucize yağlar sayesinde daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Vatandaşlarımız doğadaki mucize yağları merak ediyor.

25 Ağustos 2020 Salı 14:45
Sağlık doğada bulunan mucize yağlar
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Doğada birbirinden çeşitli sağlıklı ve uçucu yağlar bulunmaktadır. Normal yağlardan farklı olarak bu yağlar fiziksel olarak çok daha faydalıdır. Fiziksel faydalarının yanı sıra zihinsel faydaları olan bu yağları doğanın kendisinde bulabilirsiniz. Bu yağlar ağaçlarda, tohumlarda, köklerde, saplarda, ağaçların kabuklarında, çiçeklerde ve daha birçok çeşitli bitkilerin yapılarında bulunmaktadır. Bunlar doğanın kendi mucizesi olarak kabul edilmektedir. Bu yağların insan bedenine ve ruhunu saymakla bitmeyen faydaları vardır. Çünkü oldukça saflardır ve uçucu etkiye sahiplerdir. Katkı maddesi, kimyasal maddeler ya da sentetik içeriklere sahip değillerdir. Doğal olsalar da kimi insanların alerjisinden dolayı kullanmaları zor olabilir. Bu yağları kullanırken doktordan tavsiye alabilirsiniz.

Biberiye Yağları

Biberiye içerikli doğal yağlar, bayılma tehlikesi yaşayan kişiler için bire bir etkilidir. Baygınlık yaşayan birine biberiye yağı koklatırsanız kendine gelecektir. Şakaklara sürülürse baş ağrısını da almaktadır. Ayrıca sigaradan uzaklaştırıcı bir etkisi de vardır. Cildi sıkılaştırıcı etkisi de vardır. Morluklar üzerinde etkilidir. Selülitleri de azaltır. Bunların yanında kepek sorununa ve saç dökülmesine de iyi geldiği bilinmektedir.

Ylang Ylang Yağı

Ylang Ylang yağı, Ylang Ylang ağacının çiçeklerinden üretilmektedir. Yağ, çiçeklerden buhar yoluyla çıkarılır. Bu yağ çok yakın dönemde keşfedilmiştir. Son yıllarda kozmetikte ve tıp alanında sıklıkla kullanılmaya başlandı. anti-seboreik, sinir yatıştırıcı, afrodizyak, antiseptik ve antidepresan olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek tansiyonu da düşürmektedir.

Çay Ağacı Yağı

Çağ ağacı yağı özellikle grip, soğuk algınlığı ve türevlerine oldukça iyi gelmektedir. Mikropları öldürücü etkiye sahip olduğundan dezenfektan olarak da kullanılır. Ayrıca akne ve cilt tahrişlerine karşı da kullanılmaktadır. Ağız kokusuna, dişlerdeki plaklara karşı gargara yapılarak kullanılıyor.

Okaliptüs Yağı


Bu yağ, okaliptüs ağaçlarının yapraklarından üretilmektedir. Antimikrobiyal özelliği sayesinde farmasötiklere karşı etkili bir çözüm üretmektedir. Boğaz ağrısına, mevsimsel alerjilere, baş ağrılarına ve öksürüğe de iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemini uyaran okaliptüs yağları, antioksidanları korur ve solunumu kolaylaştırır.

Lavanta Yağı

Vücut üzerinde oldukça rahatlatıcı bir etkisi vardır. Cilt üzerinde oldukça faydası vardır. Kesikleri temizler, çürüklere karşı etkilidir ve cilt tahrişlerini onarıcı etkisi vardır. Rahatlatıcı, dengeleyici, sakinleştirici bir etkisi vardır. Ayrıca dermait ve egzama tedavilerinde de lavanta yağı kullanılmaktadır.

Adaçayı Yağı

Adaçayının çok güçlü bir antibiyotik etkisi vardır. Cildi temizler. Cildinizdeki lekeleri ve sivilceleri geçirir. Saç kepeğini ve saç dökülmelerini azaltır. Bakteri öldürücü özelliği vardır. Rahatlatıcı etkisi vardır. Regl ve baş ağrısına karşı etkilidir. Bunların yanında ağız ve diş rahatsızlıklarında da kullanılır.

Papatya Yağı

İshal, kolik, bulantı, hazımsızlık ve şişkinlik gibi durumlarda papatya yağı kullanılması iyi olacaktır. İçerisindeki güçlü antioksidanlar sayesinde cildi korur. Ayrıca içerisinde anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel maddeler de vardır.

Nane Yağı

Nane yağı, alerjiye ve kas ağrılarına iyi gelmektedir. Enerjiniz düşükse ve sindirimde zorluk yaşıyorsanız bu yağı kullanabilirsiniz. Cilt ve saç sağlığı için de kullanılmaktadır.

Limon Yağı

Limonun faydaları saymakla bitmemektedir. Ayrıca limon yağının da çok fazla faydası vardır. Esansiyel etkisi bulunan limon yağı, ev temizlemede, diş beyazlatmada ve çamaşırlara kokularında kullanılmaktadır. Bulantıları gidermektedir. Sabahları mide bulantısı yaşayan hamile kadınların kullanması gereken besinlerdendir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 14:45
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Anahtar Kelimeler:
#Organik Yağ#Bitkisel Yağ#Sağlık
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