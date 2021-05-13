Ramazan Ayı’nın birinci günü ile birlikte randevu alan sağlık çalışanlarının eşleri, aşılanmaya başlayacak. Koca ayrıca bu zorlu süreçte büyük bir emek gösteren ve fedakarlıkları ve mücadeleci kimlikleri ile ön plana çıkan sağlık çalışanlarına en içten dileklerle teşekkür etti. Koca ayrıca sağlık çalışanlarının ve milletimizin ramazan bayramını kutladı. Koca, daha önce yapmış olduğu açıklamalarda yaz aylarında ülkemizdeki bütün vatandaşların aşılanmasının planladıklarını ifade ederek büyük bir müjdeli haber vermişti. Şimdiye kadar ülkemiz nüfusunun sadece %13’ü aşılandı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aşı programında randevu günü gelen kişiler aşı vurularak koronavirüs önlemi alıyor.
Sağlık çalışanlarının eşleri aşı olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının eşlerine aşı yapılacağını açıkladı. Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini ifade etti.
13 Mayıs 2021 Perşembe 13:19
Son Güncelleme: 13.05.2021 13:19