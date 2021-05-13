Sağlık çalışanlarının eşleri aşı olacak

Ülkemizde koronavirüs salgını halen daha etkisini büyük bir şekilde sürdürürken, insanlarlanmaya devam ediyor. Ülkemizdeki nüfusun yaklaşık %13’ü şimdiye kadar koruna virüs aşısı vuruldu. Bu kapsamda sağlık bakanlığı yoğun bir mesai harcıyor. Son olarak sağlık Bakanıaşı programında yeni bir kademeye geçildiğini ifade ederek sağlık çalışanlarının eşlerine aşı yapılacağını duyurdu.

Ramazan Ayı’nın birinci günü ile birlikte randevu alan sağlık çalışanlarının eşleri, aşılanmaya başlayacak. Koca ayrıca bu zorlu süreçte büyük bir emek gösteren ve fedakarlıkları ve mücadeleci kimlikleri ile ön plana çıkan sağlık çalışanlarına en içten dileklerle teşekkür etti. Koca ayrıca sağlık çalışanlarının ve milletimizin ramazan bayramını kutladı. Koca, daha önce yapmış olduğu açıklamalarda yaz aylarında ülkemizdeki bütün vatandaşların aşılanmasının planladıklarını ifade ederek büyük bir müjdeli haber vermişti. Şimdiye kadar ülkemiz nüfusunun sadece %13’ü aşılandı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aşı programında randevu günü gelen kişiler aşı vurularak koronavirüs önlemi alıyor.