Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 rehberine 'mutasyon virüs' ayarı!

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken ortaya çıkan mutasyonlu virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, yeni bir karar aldı. Koronavirüs rehberine 2 yeni madde eklenmesine karar veren veren Bilim Kurulu'nun önerilerinde dikkat çekici bir uyarı da görüldü.

Bilim Kurulu tarafından önerilen maddelerden birinde, farklı suşla ile hasta olan kişiler ile enfekte olan kişilerin mümkün olduğu kadar tek odalarda yatırılması öngörüldü. Diğer taraftan mutasyonlu virüs için daha öncesinde alınande değiştirildi.

Koronavirüs rehberinde yer alan bilgilerde ise varyant suş ile enfekte olan pozitif kişilerin kişilerin izolasyonlarının 10. güne kadar devam edilmesi gerektiği ve daha sonrasında da PCR testinde görülen negatif sonuçla birlikte izolasyonun sonlandırılması gerektiği belirtildi. 10. günden sonra ise test sonucu pozitif çıkan kişilerde 48 saat aralıklarla kontrol testi yapılmasına devam edilmesi bildirildi.

Diğer madde de ise, Türkiye'de görülen mutasyon varyantlı virüsün izolasyon süresinin 10 güne çıkarıldığı ilgili maddeye eklendi.