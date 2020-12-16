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Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz Kovid-19 takip merkezi

Koronavirüs salgını sürecinde virüse yakalanan vatandaşların takibini daha kapsamlı yapabilmek adına Kovid-19 takip merkezleri açılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama tamamen gönüllülük esaslarına dayalı ve ücretsiz olarak yapılacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:05
Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz Kovid-19 takip merkezi
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Sağlık Bakanlığı, tarafından alınan yeni bir kararla birlikte ilk etapta 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine Kovid-19 takip merkezleri açılacak. Koronavirüs geçiren vatandaşların son sağlık durumlarını kontrol etmek ve takibinde kalmak için kurulacak bu merkezler ücretsiz olarak hizmet verecek.

Kısa sürede tüm yurt genelinde açılması planlanan merkezler hakkında Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu merkezlerin koronaya yakalanmış vatandaşların hastalıkla ilgili oluşabilecek komplikasyonları en az 2 yıllık bir süre takibi yapılacak ve şayet bir sorun olması dahilinde ise anında müdahalede bulunulacak. Merkezlerin yeni yöntemlere açık olacak şekilde düzenlenerek bilimsel araştırmaların yapılması sağlanması için zemin hazırlanacak.

KOVİD-19 TAKİP MERKEZLERİ ÜCRETLİ Mİ?

Kovid-19 takip merkezleri Bakanlık kararı ile tamamen gönüllülük esasına göre çalışacaklar. Davet kapsamında yapılacak uygulamada koronavirüs salgını geçirmiş hastalar tek tek aranıp merkeze çağrılacak. Kişinin bilgileri ile birlikte son sağlık durumu değerlendirilecek. Kronik hastalıklarına bağlı oluşabilecek olan komplikasyonlar değerlendirmeye alınacak ve gerekli görüldüğü takdirde bir uzman yönlendirilerek virüsün uzun dönem etkileri takip edilecek.

Bakanlık, merkezlerde yapılacak olan işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyecek. 

ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE HASTA TAKİP İŞLEMLERİ BAŞLADI

1 Aralık tarihinde ilk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan bu uygulama 8 Aralık tarihinde de Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başlandı.



Son Güncelleme: 16.12.2020 10:05
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Anahtar Kelimeler:
Kovid 19 Takip Merkeziücretsiz Takip MerkeziSağlık Bakanlığı
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