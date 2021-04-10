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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli adım! BioNTech ve Sinovac'tan sonra iki yeni aşı daha geliyor

Koronavirüs salgına karşı başlatılan aşı uygulamaları hızla devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın, BioNTech ve Sinovac'tan başka iki yeni aşının Türkiye'ye getirilmesi hakkında çalışmalar başlattı. Bakanlık, yerli aşının devreye girmesine kadar Moderna ve Johnson&Johnson aşılarını devreye almaya hazırlanıyor.

10 Nisan 2021 Cumartesi 16:43
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli adım! BioNTech ve Sinovac'tan sonra iki yeni aşı daha geliyor
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Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği  Sinovac aşısının uygulamaları devam ederken aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesini sağlayan Sağlık Bakanlığı, yerli aşının devreye girene kadar iki yeni aşının daha gelmesi için ABD ile aşı görüşmeleri başlattı. 

Yurt dışında bazı ülkelerde uygulandığı kişiler üzerinde kan pıhtılaşmasına neden olan ve İngiltere'de 30 yaş altı vatandaşlara yapılması yasaklanan AstraZeneca aşılarının Türkiye'ye getirilerek kullanılmasının asla düşünülmediği bildirildi.




Son Güncelleme: 10.04.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıModernaJohnson&JohnsonKoronavirüs Aşısı
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