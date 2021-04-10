Sağlık Bakanlığı'ndan önemli adım! BioNTech ve Sinovac'tan sonra iki yeni aşı daha geliyor

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği Sinovac aşısının uygulamaları devam ederken aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesini sağlayan Sağlık Bakanlığı, yerli aşının devreye girene kadar iki yeni aşının daha gelmesi için ABD ile aşı görüşmeleri başlattı.

Yurt dışında bazı ülkelerde uygulandığı kişiler üzerinde kan pıhtılaşmasına neden olan ve İngiltere'de 30 yaş altı vatandaşlara yapılması yasaklanan AstraZeneca aşılarının Türkiye'ye getirilerek kullanılmasının asla düşünülmediği bildirildi.