İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme dönemi içim kritik karar: Haftada 5 milyon aşı..

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecine geçişin hemen ardından her hafta BioNTech aşılarından 5 milyon doz sevk edecek ve hiç bekletilmeden vatandaşlara uygulanmasına başlatılacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme dönemi içim kritik karar: Haftada 5 milyon aşı..
Takip Et:

Tüm Türkiye, bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası çıkacak kararlara kilitlenirken normalleşmeye geçiş sonrası aşı uygulamaları hakkında kritik bir karar alındı. Sağlık Bakanlığı, kademe kademe geliştirilecek olan normalleş sürecinde eş zamanlı olarak ilerleyecek bir aşılama sürecine geçiş yapılacağını duyurdu. Böylelikle tüm Türkiye'de Haziran ayından itibaren, hızlı bir aşılama süreci görülecek.

HER HAFTA 5 MİLYON AŞI UYGULANACAK!

Türkiye'de Haziran ayı itibarıyle her hafta 5 milyon doz aşı uygulaması yapılacak. Sevki gerçekleştirilecek olan BioNTech aşılarının ayrıca hiç bekletilmeden kullanılacağı ve diğer Çin ve Rus aşısı gelmese bile BioNTech aşısıyla 30 milyon kişiye ilk dozlar vurulmuş olacak.

BioNTech aşılarında ikinci doz yedeklemesinin yapılmasıyla ilgili bir gereklilik olmadığı ve bu sebeple hızlı aşılama sürecinin başlatılması gerektiği belirtilirken süreç içerisinde aynı anda 30 milyon kişinin aşılanmış olacak. Temmuz ayı sonuna kadar 18 yaş ve üzerinin aşılanması hedeflenirken toplumun neredeyse yüzde 60'ının aşılanmış olacağı aktarıldı. Sevkiyatların tamamlanmasıyla birlikte ise aşıların ikinci dozları yaz sonuna kadar yapılmış olacak.

HATIRLATMA DOZLARI İÇİN TAKVİM HAZIRLANDI

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takviminde hatırlatma dozu olarak uygulanacak olan hatırlatma dozlarının planlaması tamamlandı. Takvimde Çin aşısı Sinovac'ın 6 ay sonra, BioNTech aşısında ise yaklaşık 9 ay sonra tek doz uygulanarak bir hatırlatma yapılacağı belirtildi. 

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıHer Hafta Milyon AşıNormalleşmeBiontech Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri

Popüler Haberler

Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
TJK 31 Mayıs 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşındadır? Belçim Bilgin'in hayatı
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Sen Çal Kapımı dizisindeki Balca karakteri kimdir? İlayda Çevik nereli, yaşı kaç?
Akrep Selma kimdir? Bestemsu Özdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı
Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri ne zaman çıkar?
SGK silinen prim borçları daha sonra ödenir mi? Silinen prim borçları nasıl geri alınır?
SGK özel hastanelerdeki fizik tedavi masraflarını karşılar mı? 2021 SGK ile anlaşmalı hastaneler
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2021 SGK işveren maliyeti hesaplama
Canberk Gültekin kimdir? Yer aldığı projeler neler? Aslen nereli?
Şeker hastası malulen emekli olabilir mi? 2021 Diyabet hastası malulen emekli nasıl olabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.