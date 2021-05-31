Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme dönemi içim kritik karar: Haftada 5 milyon aşı..

Tüm Türkiye, bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası çıkacak kararlara kilitlenirken normalleşmeye geçiş sonrası aşı uygulamaları hakkında kritik bir karar alındı. Sağlık Bakanlığı, kademe kademe geliştirilecek olan normalleş sürecinde eş zamanlı olarak ilerleyecek bir aşılama sürecine geçiş yapılacağını duyurdu. Böylelikle tüm Türkiye'de Haziran ayından itibaren, hızlı bir aşılama süreci görülecek.

HER HAFTA 5 MİLYON AŞI UYGULANACAK!

Türkiye'de Haziran ayı itibarıyle her hafta 5 milyon doz aşı uygulaması yapılacak. Sevki gerçekleştirilecek olan BioNTech aşılarının ayrıca hiç bekletilmeden kullanılacağı ve diğer Çin ve Rus aşısı gelmese bile BioNTech aşısıyla 30 milyon kişiye ilk dozlar vurulmuş olacak.

BioNTech aşılarında ikinci doz yedeklemesinin yapılmasıyla ilgili bir gereklilik olmadığı ve bu sebeple hızlı aşılama sürecinin başlatılması gerektiği belirtilirken süreç içerisinde aynı anda 30 milyon kişinin aşılanmış olacak. Temmuz ayı sonuna kadar 18 yaş ve üzerinin aşılanması hedeflenirken toplumun neredeyse yüzde 60'ının aşılanmış olacağı aktarıldı. Sevkiyatların tamamlanmasıyla birlikte ise aşıların ikinci dozları yaz sonuna kadar yapılmış olacak.

HATIRLATMA DOZLARI İÇİN TAKVİM HAZIRLANDI

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takviminde hatırlatma dozu olarak uygulanacak olan hatırlatma dozlarının planlaması tamamlandı. Takvimde Çin aşısı Sinovac'ın 6 ay sonra, BioNTech aşısında ise yaklaşık 9 ay sonra tek doz uygulanarak bir hatırlatma yapılacağı belirtildi.