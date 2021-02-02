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Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere test talimatı!

Son günlerde yaşanan vaka artışları nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı hastanelere yeni test talimatı gönderdi. Bakanlık talimatında, testi pozitif çıkan kişilerde mutasyon virüsü tespit eden ikinci bir test yapılması gerektiği bildirildi.

02 Şubat 2021 Salı 10:07
Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere test talimatı!
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede ortaya çıkan mutasyonlu virüs tüm birimleri alarma geçirdi. Vaka sayılarının artış göstermesi ile birlikte harekete geçen Sağlık Bakanlığı KOVID-19 testi uygulayan tüm hastanelere, yeni bir talimat gönderdi.

İngiltere varyantı yeni mutant virüsünün testinin yapılması için hastane birimlerine yeni bir kit yollayan Bakanlık, testi pozitif çıkan kişilere mutasyonlu virüsü tespit eden bu testlerle ikinci bir test yapılması gerektiğini bildirdi.

Salgını seyri ile ilgili başlatılan çalışmalarda uygulanan planları bozan mutasyon sonrasında Türkiye'de virüsün görülüp görülmediği merak edilirken, son olarak  17 ilde tespit edilen mutant virüsünün ülke genelinde yayılımının takibinin daha kolay olacağını belirtildi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 10:07
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıMutant VirüsIkinci TestTest Kiti
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