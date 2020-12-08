İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Sağlık Bakanlığından duyuru! Karantina süresi değişti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre karantina süresi değişti. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi, karantina süresi düştü mü? Evde karantina süresi kaç gün? sorularını araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 15:34
Sağlık Bakanlığından duyuru! Karantina süresi değişti
Takip Et:

Dünyada etkisini devam ettiren Covid-19 salgını ülkemizde de etkilerini sert şekilde göstermeye devam ederken pek çok vatandaş karantina sürecinin kaç gün olduğunu merak etmeye devam ediyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak evde kalan ve virüse yakalanan kişilerle temas kuran vatandaşların evde girdiği karantina süresi araştırılıyor.

Karantina süresi kaç gün oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin karantina süreleri 14 günden 10 güne düşürüldü.

Aynı zamanda yapılan duyurularda test yaptırmadan karantinaya girenlerin semptom göstermemesi durumunda karantinalarının 7. Günde son bulacağı belirtildi.

Yakın temas halinde olan kişilerin karantina sürelerinde herhangi bir değişim olmadan kurallara uyması beklenirken karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKarantinaDeğişiklik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahrettin Koca açıkladı! 7 Aralık 2020 Pazartesi günü coronavirüs tablosu
Fahrettin Koca açıkladı! 7 Aralık 2020 Pazartesi günü coronavirüs tablosu
Hindistan'da yeni bir hastalık ortaya çıktı: İlk ölüm gerçekleşti
Hindistan'da yeni bir hastalık ortaya çıktı: İlk ölüm gerçekleşti
Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 46 milyona ulaştı!
Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 46 milyona ulaştı!
Bill Gates Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
Bill Gates Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var
Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş var
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.
BioNTech/Pfizer aşısında gönüllü Doçent' in açıklamaları soru işaretlerine cevap oluyor.

Popüler Haberler

İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu salı BİM'de Neler Var? BİM Aktüel ürünleri!
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
E-Sgk şifre almak ve sgk şifre değiştirme işlemleri
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
Sahil Güvenlik Komutanlığı 65 tam zamanlı sözleşmeli personel alacak!
Öğretmenlik başvurusu için sağlık raporu nereden, nasıl alınır?
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
Karavanla nasıl tatil yapılır? Karavan tatili önerileri
Mazeret izni nedir nasıl kullanılır? 2020 Mazeret izni şartları
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2020 AGİ'de dikkate alınan durumlar
NEF 2020 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
Çukur'da çalan 'Çukurdan Kaçış Yok' şarkısı sözleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.