Sağlık Bakanlığından duyuru! Karantina süresi değişti

Dünyada etkisini devam ettiren Covid-19 salgını ülkemizde de etkilerini sert şekilde göstermeye devam ederken pek çok vatandaş karantina sürecinin kaç gün olduğunu merak etmeye devam ediyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak evde kalan ve virüse yakalanan kişilerle temas kuran vatandaşların evde girdiği karantina süresi araştırılıyor.

Karantina süresi kaç gün oldu?

tarafından yapılan duyurulara göre testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin karantina süreleri 14 günden 10 güne düşürüldü.

Aynı zamanda yapılan duyurularda test yaptırmadan karantinaya girenlerin semptom göstermemesi durumunda karantinalarının 7. Günde son bulacağı belirtildi.

Yakın temas halinde olan kişilerin karantina sürelerinde herhangi bir değişim olmadan kurallara uyması beklenirken karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.