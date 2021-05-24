Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de aşılama sayılarında gelinen son durumu açıkladı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda son 24 saat bilgileri yer alırken yapılan Kovid-19 test sayıları, vaka ve vefat sayıları da son veriler ışığında paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresi üzerinden yayınlanan tabloda Kovid-19 tedavisini tamamlayan ve ağır hasta sayıları da yayınlanıyor.

Diğer taraftan; Türkiye genelinde hızla devam eden aşı uygulamalarıyla ilgili verileri paylaşan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı yapılan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayılarını paylaştı. Son verilere göre Kovid-19'a karşı gerçekleştirilen aşılamada, bugün saat 14.00'den itibaren yapılan birinci doznın 16 milyon 20 bin 582 olduğu ve ikinci doz aşı sayısısın da 11 milyon 981 bin 318 olduğu bildirildi. Bu güne kadar yapılan toplam aşı sayısının ise 28 milyon bin 900 olarak hesaplandığı aktarıldı.

Megakent İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısının 2 milyon 701 bin 752 olarak belirlendiği aktarılırken ikinci doz aşıların sayısın da 1 milyon 903 bin 450 olduğu kaydedildi. Toplam 4 milyon 605 bin 202 aşı uygulanan İstanbulu Ankara toplam 2 milyon 324 bin 361 aşıyla takip ederken İzmir'de toplam 1 milyon 1 milyon 904 bin 721 kişinin aşı olduğu ifade edildi.