Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de aşılama sayılarında gelinen son durumu açıkladı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda son 24 saat bilgileri yer alırken yapılan Kovid-19 test sayıları, vaka ve vefat sayıları da son veriler ışığında paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresi üzerinden yayınlanan tabloda Kovid-19 tedavisini tamamlayan ve ağır hasta sayıları da yayınlanıyor.
Megakent İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısının 2 milyon 701 bin 752 olarak belirlendiği aktarılırken ikinci doz aşıların sayısın da 1 milyon 903 bin 450 olduğu kaydedildi. Toplam 4 milyon 605 bin 202 aşı uygulanan İstanbulu Ankara toplam 2 milyon 324 bin 361 aşıyla takip ederken İzmir'de toplam 1 milyon 1 milyon 904 bin 721 kişinin aşı olduğu ifade edildi.
Son Güncelleme: 24.05.2021 18:58