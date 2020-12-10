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Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı

Sağlık Bakanlığı bugün ilk kez Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre Mart ayından bu yanan Türkiye'de korona virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak duyuruldu.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:39
Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı
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Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ilk kez 11 Mart tarihinde ülkemizde görüldü. Daha sonraki süreçlerde ise vaka sayıları hızla arttı. Ancak Sağlık Bakanlığı Mart ayından bu yana toplam korona virüs vaka sayısını açıklamamıştı.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklamada hastanelerde yapılan korona virüs testi pozitif çıkan kişilerden sadece tedavileri için hastaneye yatırılan kişileri vaka olarak açıkladıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra ise Bakanlık geçtiğimiz hafta getirilen kısıtlama ve tedbirler sonrasında günlük toplam vaka sayılarını ilk kez açıklamış ve günlük vakaların 30 binin üzerinde olduğu duyurulmuştu.

TOPLAM VAKA SAYISI İLK KEZ AÇIKLANDI

Bu karar sonrasında SAğlık Bakanlığı bugün ilk Türkiye'de toplam korona virüs vaka sayısını açıkladı. 

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de tespit edilen toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak duyuruldu.



Son Güncelleme: 10.12.2020 20:39
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Anahtar Kelimeler:
Toplam Vaka SayısıTürkiye Toplam Korona Vakası
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