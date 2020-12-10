Sağlık Bakanlığı SABİM Koronavirüs Whatsapp ihbar ve danışma hattı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve Çin’de çıkmasına rağmen en fazla can aldığı ve zorladığı bölge Avrupa olan Covid-19 salgını ile ilgili yenilikler yapılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında SABİM tarafından Covid-19 danışma hattı kurulduğu belirtildi.

İletişim Merkezi(SABİM) bir yeniliğe daha imza attı. Yapılan açıklamalarda SABİM koronavirüs danışma hattına dönüştürüldü. Vatandaşlar tarafından kısa sürede büyük bir ilgi gören SABİM koronavirüs konusunda bilgi veren ve 7/24 ulaşılabilen bir hat olarak dikkat çekiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık.’ İfadelerini kullandı.

SABİM Whatsaap danışma hattına nasıl ualşılır?

SABİM ile Whatsaap üzerinden iletişim kurmak isteyen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı 0541 888 0184 numarasını belirledi. Bu numara üzerinden Whatsaap’a atılan mesajlara anında dönüş yapılırken, salgın hakkında genel bilgi, virüsten korunma yolları, tıbbi maske kullanım şekilleri gibi pek çok konuda vatandaşlara bilgiler veriliyor.