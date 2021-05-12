Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı için vatandaşları uyardı: Dikkat edin!

Ramazan nedeniyle beslenme düzenindeki meydana gelen değişiklikleri, Ramazan Bayramı'ndan ve sonraki günlerde şayet dikkat edilmezse hem öğün sayısının artmasına hem de sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Konuyla ilgili bir yazı yayınlayan Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı ve sonrası için 'Sağlıklı Beslenme Önerileri' başlığında bir yazıyla vatandaşları uyardı.

Tüketilecek yiyeceklerle ilgili miktarların birden artırılmaması ve gerektiğinde ara öğünlerde mutlaka taze meyve ve ceviz-badem gibi kuruyemişlerin tüketilmesi, az şeker katılmış komposto, ayran yada kefir gibi içeceklerin beslenme düzenine eklenebileceği belirtilen yazıda özellikle bayram sabahında güne hafif bir kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini ve kahvaltıda kızartma türü besinlerin tüketilmemesi gerektiği bildirildi. Oruçsuz ilk günün sabahında domates, salatalık, taze biber veya maydanoz gibi lif oranı yüksek çiğ sebzeler bol miktarda tüketilmesinin faydalı olabileceğinin altının çizildiği yazıda az tuzlu peynir ile birlikte haşlanmış yumurtanın tercih edilmesinin sağlıklı olacağına işaret edildi.

Gün içinde tam tahıl ekmeklerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekilen yazıda beslenme şekilleri şöyle sıralandı:

- Besinler iyi çiğneyerek hızlı yemekten kaçının,

- Mide ve bağırsaklarda sindirim rahatsızlıkları yaşanmaması için şeker ve şekerli gıda tüketimine özen gösterin,

- Hamurlu veya şerbetli tatlı yerine küçük porsiyonlarda sütlü tatlı tüketin. Taze yada az miktarda kuru meyve tüketerek şerbet yerine şeker oranı az komposto veya hoşaf suyu, az şekerli limonata ve ayran gibi içecekleri tercih edin,

- Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini de engeller.

- Diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik hastalığa sahip olanlar, uyguladıkları diyetin bayram boyunca özen gösterin ve sıvı ihtiyacı için de günde en az 2-2,5 litre su tüketerek bu ihtiyacınızı giderin,

- Ramazan süresinde gece yenilen sahur yemeklerini ramazandan sonra da alışkanlık haline getirmeyin,

- Ramazanda enerji tüketmemek için azaltılmış olan fiziksel aktiviteleri tekrar geri kazanın ve evde olduğunuz süre içerisinde fiziksel aktivite uygulamalarını yapmaya devam edin..