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Sağlık Bakanlığı MHRS ile hastane randevu alma işlemleri 2021

İnternetten hastane randevusu nasıl alınır? Merkezi Hasta Randevu Sistemi nedir? Merkezi Hasta Randevu Sistemiyle hastaneden nasıl randevu alınır? E-devlet üzerinden hastaneden randevu nasıl alınır? MHRS nedir? MHRS'den hastane randevusu nasıl iptal edilir? MHRS ile hastaneden randevu alabilmek için e-devlet şifresi gerekir mi? Vatandaşlar hastanelerden MHRS ile nasıl randevu alacaklarını merakla araştırıyorlar.

31 Ocak 2021 Pazar 20:20
Sağlık Bakanlığı MHRS ile hastane randevu alma işlemleri 2021
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Hastaneden MHRS İle Nasıl Randevu Alınır?

Vatandaşlar hastanelerden randevu almak için Merkezi Hasta Randevu Sistemi üzerinden nasıl randevu alacaklarını merakla araştırıyorlar.

Merkezi Hasta Randevu Sistemi üzerinden T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden ve aile hekimlerinden randevu alınabiliyor. Vatandaşlar intenete bağlı oldukları her yerden, bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından devletin imkan sağladığı MHRS ile SGK randevularını alabilecekler.

Merkezi Hasta Randevu Sistemi üzerinden vatandaşlar diledikleri doktordan randevu alabilmeleri, doktorun hangi günlerde muayene için uygun olduğuna, diledikleri branşta hangi devlet hastanelerinin hizmet verdiğini de öğrenmek mümkündür.

Merkezi Hasta Randevu sistemi sayesinde büyük şehirlerin yanı sıra küçük şehirlerde de hizmet veren hastanelerde hangi polikliniklerin bulunduğunu kolaylıkla görebilme şansını elde edebiliyorsunuz.

Merkezi Hasta Randevu Sistemi Üzerinden Hastanelerden Nasıl Randevu Alınır?

Vatandaşlar MHRS sistemi üzerinden nasıl hastanelerden randevu alacaklarını merakla araştırıyorlar.

Dileyen kişiler MHRS web sitesi üzerinden ve MHRS mobil uygulamasını indirerek diledikleri hastanelerden randevu alabilirler. Bunların yanı sıra ALO 182’yi arayarak randevu alabilirler.

MHRS üzerinden randevu almak için aşağıdaki yollar izlenebilir;

  • Randevu alacak kişilerin MHRS web sitesi olan https://www.mhrs.gov.tr adresine girerek,
  • Sayfanın sağ tarafında yer alan Randevu Al seçeneğine tıklayarak,
  • Randevu al seçeneğine tıkladıktan sonra T.C. Kimlik numarası ve MHRS şifresiyle sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler. Bununla beraber sistemdeki güvenlik kodunu da doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapılabilmektedir.
  • Sisteme üyeliğiniz yoksa ‘Randevu Al’ seçeneğini tıkladığınızda karşınıza ‘Üye Ol’ şeklinde çıkan seçeneğe tıklamalısınız.
  • Bunun ardından isim, soy isim, mail veya Hotmail adresi vb. kişisel bilgilerin bağlı olunan Nüfus Müdürlüğü’nde yer alan bilgilerle uyuşması gereklidir.
  • Gerekli bilgilerin yanlış olması durumunda sisteme giriş yapılamaz.

Merkezi Hasta Randevu Sistemi Mobil Uygulamasından Nasıl Randevu Alınır?

Vatandaşlar dilerlerse akıllı telefonlarına MHRS mobil uygulamasını indirerek istedikleri hastaneden istedikleri doktordan randevu alabilirler. MHRS uygulamasını Android ve İOS sistemi olan akıllı telefonların mağazalarından indirebilirler. MHRS uygulaması ücretsiz olarak indirilebilen bir uygulamadır. Vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden bu uygulamaya sahip olabilirler.

Hastanedeki Randevu Nasıl Sorgulanır?

MHRS üzerinden randevu alan vatandaşlar ilerleyen zamanlarda randevularına dair son durumunu öğrenebilirler. Bu sorgulama işlemini de MHRS üzerinden yapmaları mümkündür.

Onaylanmayan randevularını sistem üzerinden iptal edebilir ya da randevu tarihinde ya da tedavi olacağınız hastane veya doktor tercihinde kolaylıkla değiştirebilirler.

Ancak randevuları onaylanmamış kişilerin randevularını iptal etme hakları vardır. Randevuları onaylanan kişiler MHRS üzerinden randevularını iptal edemezler.

E-Devlet İle SGK Randevusu Nasıl Alınır?

e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden randevu almak isteyenleri e-devlet sistemi direkt olarak MHRS sistemine yönlendirmektedir.

E-devlet üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-merkezi-hekim-randevu-sistemi  linkine tıklayarak sisteme e-devlet şifreleriyle ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapmaları gereklidir.

Sisteme gerekli bilgiler girildikten sonra, MHRS sitesine yönlendirilirsiniz. Buranın ardından üyelik işlemlerini yapmak gerekiyor.

E-devlet şifresi olmayan ve hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar direkt olarak MHRS sitesine girerek e-devlet şifresi olmadan randevu alabilirler.

E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek, e-devlet şifresi alabilirler.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:20
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