Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için belirlediği 10 kuralı duyurdu!

Çin’den alınan CoronaVac aşısının ülkemize ulaşmasıyla birlikte 14 Ocak’tan itibaren aşılama çalışmaları başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, 5 günde yaklaşık 1 milyon kişiye yapıldı. Sağlık çalışanlarının aşılamalarının tamamlanmasıyla, huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilere koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı.

Aşı için 10 kural belirlendi

Aşı uygulamasının ikinci adımına geçilmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 aşısının uygulama kuralları açıklandı. Kurallar içerisinde aşının kimlere uygulanacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı ve aşı takibiyle ilgili bilgi verildi.

-Aşı için belirlenen 10 kural şu şekilde:

- Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

- İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

- 38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

- İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

- Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.

- Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

- Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

- Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.

- Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.

- 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.