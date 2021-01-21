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Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için belirlediği 10 kuralı duyurdu!

Ülkemizde uygulanmaya başlayan koronavirüs aşısı, ilk aşamada sağlık çalışanlarına uygulandı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için belirlediği 10 kuralı kamuoyuna duyurdu.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:53
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için belirlediği 10 kuralı duyurdu!
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Çin’den alınan CoronaVac aşısının ülkemize ulaşmasıyla birlikte 14 Ocak’tan itibaren aşılama çalışmaları başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, 5 günde yaklaşık 1 milyon kişiye yapıldı. Sağlık çalışanlarının aşılamalarının tamamlanmasıyla, huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilere koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı.

Aşı için 10 kural belirlendi

Aşı uygulamasının ikinci adımına geçilmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 aşısının uygulama kuralları açıklandı. Kurallar içerisinde aşının kimlere uygulanacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı ve aşı takibiyle ilgili bilgi verildi.

-Aşı için belirlenen 10 kural şu şekilde:

- Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

- İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

- 38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

- İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

- Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.

- Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

- Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

- Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.

- Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.

- 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 00:53
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CoronaVACKoronavirüsSağlık BakanlığıAşı
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