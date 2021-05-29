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Sağlık bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzatıldı

Tam kapanma sonrasında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Bakanlık varyant virüsler ile vaka sayılarının artışlarının önüne geçebilmek için temaslı takibi rehberinin güncellendiğini duyurdu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:28
Sağlık bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzatıldı
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29 Nisan - 17 Mayıs arasında ki tam kapanma sonrasında vaka sayılarının düşüşe gelmesiyle birlikte, Bakanlık vaka sayılarının tekrardan yükselmemesi için tedbirler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı  Bilim Kurulu tarafından süreç başında hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' tekrar güncellendi ve karantina sürelerinden değişikli yaptı.

YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA

Özellikle son dönemlerde etkili olan varyant vakaların yayılmasının önüne geçebilmek için yapılan güncelleme kararında yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Eski rehbere göre bu kişilere 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkması durumunda bu kişilerin karantinası bitiyordu.

Yeni hazırlanan temaslı takip rehberine göre test için bekleme süresi 10 güne çıkarıldı ve Varyant vakaların tespit edilmesi durumundan karantina süresi ise 14 güne çıkarıldı. Ayrıca  bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

 

AŞILILARA DA TEMAS HALİNDE 14 GÜN KARANTİNA VAR

Son güncelleme ile birlikte aşı olan kişiler temaslı olmaları durumundan 14 gün karantinaya alınacak. Eski rehberde çift doz aşı olanar için her hangi bir karantina durumu uygulanmıyordu.

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 12:28
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKarantina SüreciTemaslı
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