Sağlık Bakanlığı duyurdu! Grip aşıları ücretsiz temin edilecek

Sağlık Bakanlığı, tarafından hazırlanan duyuru Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun intenet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlığı ile yayımlanırken duyuruda başta risk grupları olmak diğer grupların kullandıkları grip aşılarının eczanelerden ücretsiz olarak temin edileceği bildirildi.

Yayımlanan duyuruda, pandemi süreci boyunca başta risk grubunda olan vatandaşların yer aldığı mevsimsel grip aşısı yaprıran vatandaşların e-Nabız sisteminden durumlarını kontrol ettikten sonra reçeteleri ile birlikte eczanelere giderek aşılarını temin edebilecekleri belirtildi.

Duyuruda ayrıca, hekimlerin ücretsiz grip aşılarını içeren reçeteleri 'Halk Sağlığı Grip Aşısı' ön ekine sahip aşılar içinden sadece "Reçetem Sistemi" üzerinden işleme almaları gerektiği belirtilirken Matbu reçetelerin kabul edilmeyeceği de ifade edildi. Diğer taraftdan; eczacıların ücretsiz grip aşılarını içeren reçetelerin sadece Reçetem Sistemi'ne işleyerek karşılamaları gerektiği ve reçetelerin İlaç Takip Sistemi'ne de dahil edilmesiyle bir aşı temin kotası oluşturulduğu kaydedildi.