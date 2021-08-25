Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılamada ilk sırada hangi şehir yer alıyor?

Ülkemizde koronavirüse karşı mücadelede aşılama devam etmektedir. Toplam aşı olarak 90 milyondan fazla kişi aşı oldu. 46 milyon 761 bin 126 kişi ilk doz aşısını oldu. İkinci doz aşısını olan kişi sayısı ise 35 milyon 764 bin 500 oldu. 8 milyona yakın kişi de 3.doz aşısını oldu. Ülkemizde en fazla aşılama İzmir'de gerçekleşti.Peki,İzmir’de aşılama durumu ne?

Covid-19 aşılama süreci

24 Ağustos Salı günü koronavirüs tablosunda 282 bin 528 yeni test yapıldı. 18 bin 857 kişinin testleri pozitif çıktı. 232 kişi de hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 15 bin 833 oldu. İlk doz aşılamada en fazla aşı olan şehir İzmir oldu. 2.sırada Ankara 3.sırada da İstanbul yer aldı. İzmir 1.doz aşı sayısında 3 milyona yaklaştı. 2.doz sayısında ise 2 milyon 334 bin 422 kişiye ulaştı. Toplam aşı sayısı da 6 milyona yaklaştı.