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Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor

Dünyayı esir alan salgın hastalık korona virüs ile ilgili olarak heyecan veren gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün gönüllü kişilere yapılıyor.Detaylar haberimizde..

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor
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Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgın hastalığı yayılmaya devam ederken diğer taraftadan da dünyada yüzlerce şirket bu hastalık ile ilgili olarak aşı ve ilaç çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Türkiye'de korona virüs aşı çalışmalarını çok yönlü yürüten ve başarılı çalışma yolunda ilerleyen ülkelerden birisi.

Sağlık Bakanlığı geçtiğmiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapmış ve Çin,Brezilya gibi ülkelerde uygulanan aşı çalışmalarına gönüllük usulü ile katılacağını duyurmuştu. CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın haberine göre Türkiye bugün itibariyle ortak yürütülen aşı çalışmalarına katılacağını duyurdu.

İlk korona virüs aşısı Ankara Şehir Hastanesinde, istanbul üniversitesinde, ve ülkede bazı illerimizde özel hastanelerde kontrollü bir şekilde yapılacak. İlk aşı olacak kişiler ise Sağlık çalışanları olacak.


Bugün korona virüs aşısı vurulan sağlık bakanlığı çalışanlarına 14 gün sonra tekrardan aynı aşıma işlemi yapılacak ve süreç tamamen kontrol edilecek.

İki doz olarak uygulanacak korona virüs aşısının yaklaşık 10 gün içinde 1250 - 1300 sağlık çalışanına vurulması öngörülüyor.

 

15 günlük süreç sonunda elde edilen bulgular DSÖ ile açık bir şekilde paylaşılacak.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:04
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Anahtar Kelimeler:
Covid 19Korona Virüs AşısıCovid 19 AşısıAşı çalışmaları
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