Sağlık Bakanlığı Çin’den aşıların geldiğini açıkladı

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; Çin’in Sinovac şirketinin üretmiş olduğuaşısının ilk kargosunun bulunduğu uçak, sabah sularında Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Bu sevkiyat birlikte birkaç haftadan sonra Türkiye’ye gelen ilk Çin aşısı transferi oldu. Aşılar Esenboğa Havalimanı’nda gümrük kontrollerinden geçtikten sonra’nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç deposuna taşındı. Aşılar laboratuvarlarda yapılacak olan gerekli işlemlerin sonrasında Türkiye’nin birçok yerindeki sağlık ocaklarına ve hastanelere gönderilerek aşı bekleyenlerin hizmetine sunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ile yapılması planlanan aşı tedariki konusunda sorunların yaşandığını ancak sorunların yavaş yavaş çözülerek aşı tedarikine devam edeceklerini vurguladı. Çin’in Sinovac firması ile toplamda 100 milyon doz aşı konusunda anlaşma sağlanmıştı.