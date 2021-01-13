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Sağlık Bakanlığı Aşıla programı nasıl çalışır, uygulama nasıl kullanılır?

Koronavirüs aşısı, ülkemizde uygulanmaya başlıyor. Aşı takviminin nasıl olacağını, daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Şimdi de Sağlık Bakanlığı tarafından, aşı takibi için bir uygulama hizmete sokuldu. Aşıla adı verilen uygulama ile vatandaşlar, aşı takvimini takip edebilecek. Peki, Aşıla uygulaması nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:24
Sağlık Bakanlığı Aşıla programı nasıl çalışır, uygulama nasıl kullanılır?
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Koronavirüs salgınında aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ülkede aşılama çalışmaları başladı. Ülkemizde de aşılama, birkaç gün içerisinde başlayacak. Çin’den gelen aşıların testleri kısa bir süre içerisinde bitecek ve aşılama başlayacak. İlk olarak kimlere aşı yapılacağı ve aşı takvimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Aşılamanın başlamasına kısa bir süre kala, Sağlık Bakanlığı tarafından bir uygulama hizmete sokuldu. Aşıla adı verilen uygulama ile vatandaşlar, aşı takibi yapabilecek. Aynı zamanda bu uygulamayla aşı uygunluğu kontol edilecek ve aşı için kayıt oluşturulabilecek.

 

Aşıla uygulaması nedir?

Aşıla uygulaması, koronavirüs salgını için geliştirilen aşılara kayıt olmak için kullanılacak bir uygulama. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, vatandaşlar tarafından cep telefonlarına indirilecek. Vatandaşlar bu uygulamayla aşı uygunluğunu kontrol edebilecek ve kare kodu okutarak kaydını tamamlayabilecek. Kaydını tamamlayan vatandaşlar, aşı olabilecek.

 

Aşıla uygulaması nasıl indirilir?

Uygulamayı, cep telefonunuzda bulunan mobil markete girerek indirebilirsiniz. Ayrıca https://mobilmarket.saglik.gov.tr/ bu link üzerinden de uygulamayı indirebilirsiniz.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere ise https://asila.saglik.gov.tr/ bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.01.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
AşılaSağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsKovid-19
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