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Sağlık Bakanlığı, aşı takviminde son verileri açıkladı..

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya alınan kovid-19 aşılarında bu güne kadar 912 bin 166 kişiye uygulandığı bildirildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:10
Sağlık Bakanlığı, aşı takviminde son verileri açıkladı..
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Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan son dakika bilgilendirmesinde Kovid-19 aşısı ile ilgili son veriler paylaşıldı.  Bakanlığa bağlı 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresi içerisinde bulunan son güncellenmiş verilere göre, aşı uygulamalarının başlatıldığı günden 19 Mayıs gününe kadar 15 milyon 430 bin 414 birinci doz aşı ve 11 milyon 481 bin 752 adet te ikinci doz kaydının yapıldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu güne kadar toplamda 26 milyon milyon 912 bin 166 olarak kayıtlara geçen alı uygulamalarında megakent İstanbul'da uygulanan birinci doz aşıların sayılarının 2 milyon 619 bin 209, ikinci doz aşılarını  sayılarını ise 1 milyon 824 bin 168'den toplamda 4 milyon 443 bin 377 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 

Başkent Ankara'da ise koronavirüs aşısının 1'inci doz aşılama sayılarının 1 milyon 243 bin 518 olarak kaydedildiği belirtilirken 2'incş doz aşıların sayısının 932 bin 758 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 23:10
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