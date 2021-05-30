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Sağlık Bakanlığı açıkladı: toplam aşı sayısı değişti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 29 Mayıs 2021 saat 19:45 itibariyle 28 milyon 761 bin 447’ye ulaşmıştır.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:39
Sağlık Bakanlığı açıkladı: toplam aşı sayısı değişti
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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Mayıs saat 19:45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 473 bin 6, ikinci doz aşı 12 milyon 288 bin 441 olarak toplam doz miktarı, 28 milyon 761 bin 447'ye yükselmiştir.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 761 bin 59, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 951 bin 816, toplam 4 milyon 712 bin 875; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 350 bin 850, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 36 bin 524, toplam 2 milyon 387 bin 374; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 106 bin 452, ikinci doz aşı sayısı 855 bin 159, toplam 1 milyon 961 bin 611 doz olarak kayıtlara geçmiştir.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 88 bin 175 Kovid-19 aşısı yapılmıştır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs AşısıSağlık BakanlığıAşı SayısıKovid-19
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