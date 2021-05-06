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Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs Koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte vakalarda son durum...

6 Mayıs koronavirüs tablosunda vakalar ne durumda? 6 Mayıs Koronavirüsü tablosunda vefat eden kaç kişi? Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs Koronavirüsü tablosunu duyurdu. Türkiye geneli 6 Mayıs Koronavirüs tablosu merak edilmeye başlandı. Son koronavirüs tablosunun detaylarına haberimizden erişebilirsiniz...

06 Mayıs 2021 Perşembe 22:12
Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs Koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte vakalarda son durum...
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Sağlık Bakanı Koca, Coronavirüsü hakkında son gelişmeler ve Türkiye Günlük Korona Tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 253.382 Covid-19 testi yapıldı, 22.388 vatandaşımızın testi pozitif çıktı, 304 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi. Ağır hasta 3.378, 37.298 vatandaşımızın Covid-19 tedavisi/karantinası tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 milyon 626 bin 799'a çıktı. Tam kapanmanın birinci haftasının geride kaldığı bu süreçte vaka sayıları ve vefat sayısında görülen azalma dikkatleri topladı.

Coronavirüste kritik süreç sürüyor... Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs verilerinde 253.000 test uygulanırken 382 vaka tespit edildi.

Hasta sayısı 2.401 oldu. Coronavirüsten 304 kişi yaşamını yitirirken,  iyileşen kişilerin sayısıysa 37.293 şeklinde duyuruldu.

Haftalık verilerde, hasta olanlarda zatürre oranı %3,2, yatak doluluk oranı %53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68,2, ventilatör doluluk oranı %33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı %99,9 şeklinde kayıtlara geçti.




Son Güncelleme: 06.05.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirusTablo6 MayısVakaHasta
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