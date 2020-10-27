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Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılan koronavirüs tablosu hakkında vatandaşları kötü tabloya karşı uyardı. Gidişatı değiştirmenin tedbirlerden geçtiğini söyleyen Bakan Koca, herkesi maskeler, mesafeler ve hijyene dikkat etmesi konusunda uyardı.

27 Ekim 2020 Salı 15:21
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
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Türkiye'de son dönemde koronavirüs nedeniyle verilen mücadelenin sonuçları pekte umutlu değil. Rahatlama önlemleri karşısında, Türkiye'nin ülke çapında koronavirüsle yüzleşmesinin maliyeti yüksek olmaya devam edecek gibi duruyor. Her geçen gün daha ağır hastalar bu durumun üzücü görüntüsünü ortaya çıkarmaktadır.

Günlük Koronavirüs Tablosu Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs için 112.215 günlük koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerin 2.017'si pozitif çıktı ve yeni vaka sayısı olarak kaydedildi. 11 Mart 2020 itibarıyla toplam 13.217.888 testten 361.801 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Türkiye'deki koronavirüs ölümleri oranları düşürmüyor. Koronavirüs salgınından son 24 saatte 72 vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar 9.799 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.


Türkiye'de standart koronavirüs ilavesiyle son 24 saatte hasta sayısında düzelme 1.297 hasta iyileşti. Koronavirüs tedavisinden kurtulan toplam hasta sayısı 314.390'a yükseldi.

Ağır Hasta Sayısı Endişelendiriyor

Türkiye'deki en endişe verici sayı ağır hasta sayısı olmaya devam ediyor. Şu anda ülke çapında koronavirüsten 1744 kritik hasta var. Bu sayı vatandaşları ve yetkilileri rahatsız etmeye devam ediyor.

Bakan Koca'dan Kritik Uyarı Geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini açıkladıktan sonra vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 2.017 yeni koronavirüs hastası belirledik. Kritik hasta ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu olumsuz imajı olumluya dönüştürmek sorumluluğumuz var. Bunu daha önce yaptık ve yine yapacağız. Birbirimize saygı duyup önlem alırsak bu uğursuz düşmana boyun eğmeyeceğiz. "Dedi.



Son Güncelleme: 27.10.2020 15:21
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaCovid-19
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