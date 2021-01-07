Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika Biontech aşısı açıklaması!

Dünya genelinde rekor düzeyde vaka artış haberlerinin geldiği bugünlerde hastalık ile mücadele sürerken, ülkelerin bir başka gündemi ise koronavirüs hastalığı üzerinden geliştirilen aşıların temini ve aşılama çalışmalarının planması süreçleri devam ediyor.

Türkiye'de koronavirüs hastalığı ile mücadele tüm tedbir ve kısıtlamalar ile sürerken, hastalık üzeriden etkili aşıların temin edilme süreci başladı. Bu kapsamda Çin^den alınan aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi teslim edildi ve 15 Ocak tarihinden itibaren aşılama çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Diğer bir gündem ise hastalık üzerinde etkilida bir bir firmanın geliştirmiş olduğunın ülkemize geliş süreci. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, aşıyı geliştiren firmanın kurucu isimlerinden olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının Türkiye'ye gelişinin son planlamalarının görüştüklerini ifade etti. Koca ayrıca toplantıda Türkiye'ye verilmesi planlanan aşı dozlarının sayısının nasıl artırılabileceğini de konuştuklarını sözlerine ekledi.