Sağlık Bakanı Koca’dan pandemi sürecine yönelik açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında Covid-19 virüsü salgınıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin sağlık altyapısını değerlendiren Koca, Türkiye’nin son 18 senede oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ile pandemide başarılı bir sınav verdiğini ifade etti.

Ülke çapında an itibari ile erişkin yatak doluluk oranının yüzde 48,5 olduğunu söyleyen Bakan Koca, erişkin yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66 olduğunu açıkladı. Solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 33 olduğuna vurgu yaparak genel anlamda bir sorun olmadığının söylenebileceğini ifade etti.

“Erken Tedavi Çok Etkili Olmuştur”

Son ay içinde İzmir’deki vaka sayısında yüzde 42 oranında artış yaşandığını aktaran Koca, Aydın’da ise son 1 haftada 1 ay öncesine göre yüzde 5 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Manisa’da son 1 ay içinde yüzde 30 vaka artışı olduğunu, Muğla’da ise durumun stabil seyrettiğini, Denizli’de son aya göre yüzde 60 oranında artış olduğunu ve Uşak’ta ise önceki haftaya göre yüzde 40 oranında vaka artışı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakıma girerek ağır hasta tanımına uyan ve can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarının dünya ortalamasından aşağıda olduğunu söyleyerek bu durumda erken tedavinin çok etkili olduğunu aktardı. Ayrıca hastalık bulaştırabileceğini bilerek farklı insanlarla temas etmenin, topluluklara girmenin ve toplu ulaşım araçlarının kullanılmasının vicdana sığmayacak bir davranış olduğunu söyledi. Bakan Koca açıklamalarının devamında, “(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dahil bu illerimizde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz” dedi.

Fahrettin Koca 18 Eylül Verilerini Açıkladı

Sağlık Bakanı 18 Eylül tarihinde 1.771 yeni vaka sayısı ile toplam vaka sayısının 299.810’a ulaştığını açıkladı. Gün içinde can kaybının 62 olarak tespit edildiğini ve bu rakamlarla beraber toplam can kaybının da 7.377 olduğunu belirtti. Ayrıca iyileşen hasta sayısının da 1.060 olduğu aktarıldı.