Sağlık Bakanı Koca'dan iş yerlerine maske uyarısı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere karlı uyulmaması durumunda sık sık uyarılarda bulunan, son olarak yine konulan kurallara karşı duyarlı olma konusunda uyardı.

İş yerlerinde çalışanların çalıştıkları sırada maskelerini çıkardıkları ile ilgili tüm bilgileri aldıklarını söyleyen Bakan Koca, tedbirlerle ilgili tüm kuralların mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunan Bakan Koca, uyarısında riskin dışarda olduğu kadar içeride de devam ettiğini ve iş ortamlarında da bu riskin oluştuğunu belirterek, işteyken göden uzak olunmadığı ve alınan tedbirlerde mutlaka sorumlu davranılması gerektiği ifade ederek maskelerin çıkarılmaması gerektiğini söyledi.