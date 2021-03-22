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Sağlık Bakanı Koca'dan iş yerlerine maske uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerleri ortamında çalışanların maskelerini çıkardıkları ile ilgili bilgilerin kendilerine ulaştığını belirterek sorumlu davranılması konusunda uyarılarda bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:31
Sağlık Bakanı Koca'dan iş yerlerine maske uyarısı!
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere karlı uyulmaması durumunda sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak yine konulan kurallara karşı duyarlı olma konusunda uyardı. 

İş yerlerinde çalışanların çalıştıkları sırada maskelerini çıkardıkları ile ilgili tüm bilgileri aldıklarını söyleyen Bakan Koca, tedbirlerle ilgili tüm kuralların mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunan Bakan Koca, uyarısında riskin dışarda olduğu kadar içeride de devam ettiğini ve iş ortamlarında da bu riskin oluştuğunu belirterek, işteyken göden uzak olunmadığı ve alınan tedbirlerde mutlaka sorumlu davranılması gerektiği ifade ederek maskelerin çıkarılmaması gerektiğini söyledi.



Son Güncelleme: 22.03.2021 13:31
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Sağlık BakanıFahrettin KocaIş YerleriMaske Uyarısı
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