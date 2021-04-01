Sağlık Bakanı Koca, DSÖ brifinginde koronavirüsü ve ona karşı mücadeleyi anlatacak

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Kovid-19 mücadelesiyle birlikte küresel alanda liderlik göstermesi ve özellikle sağlık çalışanlarına olan yaklaşımı tüm dünyaya önek olurken, son yaşanan gelişme bu söylemlerin gerçeklik payının bir kez daha gözler önüne serdi.

) tarafından periyodik aralıklarla düzenlediği ve medyayı bilgilendirdiğie Sağlık Bakanı'nınedildiği bildirildi. Konuyla ilgili yapılana açıklamada Bakan Koca'nın DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik edeceği ve brifingde koronavirüs ve ona karşı yapılan mücadeleleri anlatacağı belirtildi.

Bu hafta gerçekleştirilecek olan brifingde Bakan Fahrettin Koca, Kovid-19 virüsünün sağlık çalışanlarına bıraktığı etki, onların korunmasına yönelik atılan adımlar ile birlikte Türkiye'de görev yapan tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla ilgili son durumların değerlendirildiği görüşlerini uluslararası kamuoyuna anlatacak. Tüm dünya tarafından oldukça fazla yakından takip edilen brifing bugün 18.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. DSÖ'nün teknik altyapısının kullanılacağı canlı yayını izlemek için DSÖ'nün Covid-19 websitesine giriş yaparak yada sosyal medya hesapları üzerinden erişim sağlanabilir.