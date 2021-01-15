Sağlık Bakanı Koca, devlet büyüklerini aşı olmaya davet etti

Türkiye’delama çarşamba günü itibariyle başladı. İlk olarak Sağlık Bakanıve Bilim Kurulu üyeleri aşı olmuştu. Perşembe gününden itibaren ise sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da perşembe akşamı Ankara Şehir Hastanesi’ne gelerek aşı oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yaptı.

Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı aşı kampanyası kapsamında, tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aşı olmaları için aradığını açıkladı ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.