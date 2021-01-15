İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Sağlık Bakanı Koca, devlet büyüklerini aşı olmaya davet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerine aşı olma çağrısında bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı ve TBMM Başkanı’nı aşı olmaya davet etti.

15 Ocak 2021 Cuma 02:22
Sağlık Bakanı Koca, devlet büyüklerini aşı olmaya davet etti
Takip Et:

Türkiye’de aşılama çarşamba günü itibariyle başladı. İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı olmuştu. Perşembe gününden itibaren ise sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da perşembe akşamı Ankara Şehir Hastanesi’ne gelerek aşı oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yaptı.

Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı aşı kampanyası kapsamında, tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aşı olmaları için aradığını açıkladı ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.



Son Güncelleme: 15.01.2021 02:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaAşıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Ocak vaka tablosu açıklandı
14 Ocak vaka tablosu açıklandı
e-Nabız’a eklenen yeni özellik! Aşı yaptıracak herkesi ilgilendiriyor!
e-Nabız’a eklenen yeni özellik! Aşı yaptıracak herkesi ilgilendiriyor!
Türkiye Hastanesi'nde ilk aşılama çalışmaları başladı
Türkiye Hastanesi'nde ilk aşılama çalışmaları başladı
Aşı uygulaması e-Nabız'a eklendi! e-nabız aşı başvurusu nasıl yapılır?
Aşı uygulaması e-Nabız'a eklendi! e-nabız aşı başvurusu nasıl yapılır?
Salgında kritik eşik! Türkiye'de kitlesel aşılamalar resmen başladı
Salgında kritik eşik! Türkiye'de kitlesel aşılamalar resmen başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Popüler Haberler

Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 15 Ocak 2021 Cuma
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Askere erken gidilir mi? Askere nasıl erken gidilir
Sigortasız muayene olur mu? Muayene randevusu nasıl alınır? 2021
Yemin dizisi Kumru kimdir? Gerçek adı ne? Elif Özkul oynadığı diziler
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Yarı zamanlı çalışanlarda kıdem tazminatı ödeme durumu nasıl olur? 2021
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2021
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2021
Çukur Vartolu Saadettin Çukur'a geri gelecek mi, ne zaman gelecek?
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 21 Kasım Cumartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri
Ağrı Nike Fabrikası iş ilanları ve iş başvurusu! Ağrı Nike Fabrikası'na 5 bin personel alımı yapacak
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
E-Devlet Üzerinden Banka Hesabı sorgulaması nasıl yapılır?
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Hafta sonu 16 Ocak 2021 Cumartesi açık noter var mı? 16 Ocak 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Ocak 2021 Cuma
Kanal D canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 15 Ocak 2021 Cuma
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.