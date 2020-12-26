Sağlık Bakanı Koca, Biontech'le ilk Covid-19 aşıları için anlaşıldığını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 virüsüne karşı Biontech ve Pfizer tarafından ortaya konan aşıya ilişkin anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın gece 04.30 itibariyle imzalandığını aktaran Koca bu sene için ayrılan doz miktarının 550 bin doz olduğunu ifade etti. 550 bin doz Covid-19 aşısının Ocak ayının başından itibaren Türkiye’ye teslim edilmiş olacağının beklendiğini söyledi. Mart ayı sonunda ise 4.5 milyon doz aşının Türkiye’ye teslim edileceğinin öngörüldüğünü aktardı. Bakan Koca, anlaşmaya göre Türkiye’nin 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı alabileceğini belirtti.

Aşının tesliminin bu zamana kadar gecikmesinin nedeninin, aşı üreticisinin üretimden dolayı meydana gelebilecek sorunlarla ilgili sorumluluk almak istememesi olduğunu ifade eden Koca, bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldığını dile getirdi. Aşının yapılması için vatandaşlardan onay alınacağını aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin’in bu anlaşmanın yapılmasına çok etkisi olduğunu söyleyerek teşekkür etti.