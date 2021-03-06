Sağlık Bakanı Koca 6 Mart 2021 Cumartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Mart 2021 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 06-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.
06 Mart 2021 Cumartesi 19:57
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05 Mart'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;
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