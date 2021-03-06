İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Sağlık Bakanı Koca 6 Mart 2021 Cumartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Mart 2021 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 06-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:57
Sağlık Bakanı Koca 6 Mart 2021 Cumartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Mart 2021 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Takip Et:

 

05 Mart'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;



Son Güncelleme: 06.03.2021 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lektin Proteini nedir, eksikliği neden oluşur? Lektin Proteini hangi besinlerde bulunmaktadır?
Lektin Proteini nedir, eksikliği neden oluşur? Lektin Proteini hangi besinlerde bulunmaktadır?
Yeşil Kart ne işe yarıyor? Kimler Yeşil Kart sahibi olabilir?
Yeşil Kart ne işe yarıyor? Kimler Yeşil Kart sahibi olabilir?
Yaza fit girmek için hızlı kilo verme rehberi
Yaza fit girmek için hızlı kilo verme rehberi
Burçlara göre diyet! Burçlara göre hazırlanan besin listesi
Burçlara göre diyet! Burçlara göre hazırlanan besin listesi
Kalorisi düşük içecekler nelerdir? Evde hazırlanabilir mi? Dışarıda satılan hangi içeceklerin kalorisi daha düşük?
Kalorisi düşük içecekler nelerdir? Evde hazırlanabilir mi? Dışarıda satılan hangi içeceklerin kalorisi daha düşük?
Dopamin diyeti nedir? Dopamin diyeti için dopamin orucu nasıl tutulur?
Dopamin diyeti nedir? Dopamin diyeti için dopamin orucu nasıl tutulur?

Popüler Haberler

Sağlık Bakanı Koca 6 Mart 2021 Cumartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Mart 2021 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Gönül Dağı dizisine katılan Ali Toptaş kimdir? İsmet karakteri kimdir?
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? Gönül Dağı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kardeşlerim dizisi Erhan karakteri kimdir? Sabahattin Yakut kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim yeri ve mekanları
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
En çok tercih edilen tatil yerleri listesi ve fiyatları 2020
Van askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, devam zorunluluğu var mı?
MasterChef yılbaşı fırında pekin ördeği tarifi ve yapılışı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Döndü’yü kim canlandırıyor? Feyza Işık'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Dilek karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülsim Ali İlhan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine Berk Atan hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Zümre Meğreli'nin biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.