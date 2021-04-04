Sağlık Bakanı Koca 4 Nisan 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 4 Nisan 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

4 Nisan 2021 Pazar bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 4 Nisan 2021 Pazar vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 4 Nisan 2021 Pazar Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 4 Nisan 2021 Pazar vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 4 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 4 Nisan 2021 Pazar bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 4 Nisan 2021 Pazar Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Nisan 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 4 Nisan 2021 Pazar koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.483 oldu.

Son 24 saatte 23.214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.

Test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 455 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.