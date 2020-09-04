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Sağlık Bakanı Koca 4 Eylül 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 4 Eylül 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Birçok kişinin merak ettiği Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 4 Eylül 2020 tarihli haberimizi okuyarak Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 20:00
Sağlık Bakanı Koca 4 Eylül 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 4 Eylül 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 4 Eylül 2020 Cuma için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 412 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1587 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

4 Eylül 2020 Cuma güncel koronavirüs tablosu

4 Eylül 2020 Cuma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içerisinde 1572 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yurt genelinde 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu. Toplam can kaybı ise 6 bin 417 oldu.  

Bakanlık verilerine göre gün içerisinde 109 bin 443 test yapılırken, 1572 kişiye COVID-19 tanısı koyulduğu aktarıldı.



Son Güncelleme: 04.09.2020 20:00
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Fahrettin KocaCoronavirus
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