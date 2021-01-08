Sağlık Bakanı Koca, 4 büyük ildeki vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı

Koronavirüs salgını kapsamında vaka sayılarında büyük bir artış meydana gelmişti. Alınan tedbirlerle birlikte, vaka sayılarında da düşüşler yaşanmaya başladı. Vaka sayıları 30 binden, 10 bine kadar düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da, 4 büyük il ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'nın vaka durumlarını paylaşan Koca, yaşanan düşüşü açıkladı.

Koronavirüs salgınında vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya, 4 büyük ildeki vaka sayılarının düştüğünü söyledi. Koca, son iki haftada İstanbul ve İzmir’deki vaka sayılarında yüzde 40 oranında düşüş yaşandığını söyledi. Ankara ve Bursa’daki düşüş ile ilgilide açıklama yapan Koca, Bursa ve Ankara’daki düşüş oranının son iki haftada yüzde 60 civarında olduğunu söyledi.