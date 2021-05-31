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Sağlık Bakanı Koca 31 Mayıs 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 31 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 31 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:31
Sağlık Bakanı Koca 31 Mayıs 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 31 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
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31 Mayıs 2021 Pazartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama Pazartesi Mayıs vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. Pazartesi Mayıs Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama Pazartesi Mayıs bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 31 Mayıs 2021 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 31 Mayıs 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 31.05.2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

31.05.2021 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 covid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1.391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 235 bin 978'e  yükseldi..


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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