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Sağlık Bakanı Koca 29 Mart 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Gündemde büyük yankı uyandıran Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ile ilgili olarak merak edilen 29 Mart 2021 Pazartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde derledik.

29 Mart 2021 Pazartesi 19:31
Sağlık Bakanı Koca 29 Mart 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
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29 Mart 2021 Pazartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 29 Mart 2021 Pazartesi vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 29 Mart 2021 Pazartesi Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 29 Mart 2021 Pazartesi vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 29 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 29 Mart 2021 Pazartesi bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 29 Mart 2021 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 29 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 058 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.305 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 957 bin 093'e yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 026, ağır hasta sayısı bin 968 oldu.



Son Güncelleme: 29.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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