Sağlık Bakanı Koca 28 Eylül vaka sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül’e ilişkin Covid-19 virüsü salgını vakalarını açıkladı. Açıklanan verilere bakıldığında 1.412 yeni vakanın tespit edildiği ve yeni tespitlerle birlikte ülkemizdeki toplam hasta sayısını 315.845 oldu. Diğer yandan gün içerisinde 65 kişinin hayata gözlerini yumduğu ifade edildi. Yeni can kayıplarıyla birlikte ise şimdiye kadar Covid-19 salgını nedeniyle vefat eden vatandaşların sayısı 8.062 kişi oldu.
Ağır Hasta Sayısı da Arttı
Bakan Koca Açıkladı
Bakan Koca bugün yaptığı açıklamasında uzun bir zamandan sonra ilk defa gün içinde iyileşenlerin sayısının yeni hasta sayısından çok olduğunu ifade etti.
Son Güncelleme: 28.09.2020 22:32