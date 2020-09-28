Sağlık Bakanı Koca 28 Eylül vaka sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül’e ilişkin Covid-19 virüsü salgını vakalarını açıkladı. Açıklanan verilere bakıldığında 1.412 yeni vakanın tespit edildiği ve yeni tespitlerle birlikte ülkemizdeki toplam hasta sayısını 315.845 oldu. Diğer yandan gün içerisinde 65 kişinin hayata gözlerini yumduğu ifade edildi. Yeni can kayıplarıyla birlikte ise şimdiye kadar Covid-19 salgını nedeniyle vefat eden vatandaşların sayısı 8.062 kişi oldu.

Ağır Hasta Sayısı da Arttı

Bakan Koca Açıkladı

Elde edilen verilere göre 10.153.223 toplam test sayısının yanı sıra 1.596 ağır hasta olduğu ve hastalardaki zatürre oranının ise yüzde 6.5 olduğu görüldü. Diğer yandan toplam iyileşenlerin sayısına bakıldığında ise 277.052 sayısı karşımıza çıktı.

Bakan Koca bugün yaptığı açıklamasında uzun bir zamandan sonra ilk defa gün içinde iyileşenlerin sayısının yeni hasta sayısından çok olduğunu ifade etti.