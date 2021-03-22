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Sağlık Bakanı Koca 22 Mart 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 22 Mart 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Gündemi bir süredir meşgul eden Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 22.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

22 Mart 2021 Pazartesi 19:31
Sağlık Bakanı Koca 22 Mart 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 22 Mart 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
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22 Mart 2021 Pazartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 22 Mart 2021 Pazartesi vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 22 Mart 2021 Pazartesi Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 22 Mart 2021 Pazartesi vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 22 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 22 Mart 2021 Pazartesi bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 22 Mart 2021 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 22 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20  bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 965 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.



Son Güncelleme: 22.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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