Sağlık Bakanı Koca 20 Eylül 2020 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 20 Eylül 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 18 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.771 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

18 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu

18 Eylül 2020 tarihinde toplam 111.113 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.771 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 18 Eylül günü 62 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.060 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.076.278 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 299.810 olmuştur. Şu ana kadar 7.377 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.402, toplam iyileşme sayısı 264.805