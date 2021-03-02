Sağlık Bakanı Koca 2 Mart 2021 Salı corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.
02 Mart 2021 Salı 19:31
Takip Et:
28 Şubat'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.