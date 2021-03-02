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Sağlık Bakanı Koca 2 Mart 2021 Salı corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 19:31
Sağlık Bakanı Koca 2 Mart 2021 Salı corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
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28 Şubat'ın corona tablosu ise şu şekilde yer almaktadır;



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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