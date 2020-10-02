İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Sağlık Bakanı Koca 2 Ekim 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Okurlarımız tarafından merak edilen Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 20:00
Sağlık Bakanı Koca 2 Ekim 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Takip Et:

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 1 Ekim 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.467 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

1 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu


1 Ekim 2020 tarihinde toplam 113.546 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.407 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 1 Ekim günü 67 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.402 olmuştur.

Şuana kadar toplam 10.493.807 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 320.070 olmuştur. Şu ana kadar 8.262 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.507, toplam iyileşme sayısı 281.151



Son Güncelleme: 02.10.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca 28 Eylül vaka sayılarını açıkladı!
Sağlık Bakanı Koca 28 Eylül vaka sayılarını açıkladı!
87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi
87 yaşındaki kadın, 43 gün sonra korona virüsü yendi
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!
Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!
Botoks ameliyatı ardından hayatını kaybeden Kübra'nın babasından önemli açıklamalar!
Türkiye’deki 23 Eylül Covid-19 verileri tespit edildi!
Türkiye’deki 23 Eylül Covid-19 verileri tespit edildi!
22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!
22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!

Popüler Haberler

Sağlık Bakanı Koca 2 Ekim 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2020
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2020 Cumartesi 12 burcu neler bekliyor?
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2020 sgk cenaze parası ne kadar?
Fox Tv Bay Yanlış kaç bölüm olacak, dizi final tarihi belli mi, yeni sezonda devam edecek mi?
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan
Kırmızı Oda dizisi Ayşe kimdir? Meriç Aral
Yeni Hayat Fatih kimdir? Gerçek adı nedir? Furkan Kalabalık hakkında bilgiler
PS 5 ne zaman çıkacak? Play Station 5 çıkış tarihi ve Türkiye satış fiyatı
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gelin Hatice ve Kaynana Hüsniye kimdir?
Çiftçilerin tercih ettiği tarım kredisini veren bankalar koşullarını açıkladı!
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
Kırmızı Oda'ya katılan Deniz Altan Kimdir? Meliha’nın kızı karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.