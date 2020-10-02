Sağlık Bakanı Koca 2 Ekim 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 1 Ekim 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.467 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

1 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu

1 Ekim 2020 tarihinde toplam 113.546 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.407 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 1 Ekim günü 67 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.402 olmuştur.

Şuana kadar toplam 10.493.807 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 320.070 olmuştur. Şu ana kadar 8.262 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.507, toplam iyileşme sayısı 281.151