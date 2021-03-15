Sağlık Bakanı Koca 15 Mart 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 15 Mart 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Türkiye 15 Mart 2021 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 15 Mart 2021 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları...
- Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 13 bin 378 yeni vaka olduğunu açıkladı.
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Test sayısı 35 milyon 126 bin 003'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 076, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1.392 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
13 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
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VAKA SAYISI: 15 bin 082
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HASTA SAYISI: 841
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VEFAT SAYISI: 65
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İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 287
- 12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
- VAKA SAYISI: 14 bin 941
- HASTA SAYISI: 834
- VEFAT SAYISI: 66
- İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180
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11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
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VAKA SAYISI: 14 bin 556
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HASTA SAYISI: 814
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VEFAT SAYISI: 67
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İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193
10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
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VAKA SAYISI: 14 bin 556
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HASTA SAYISI: 814
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VEFAT SAYISI: 67
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İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193
9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
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VAKA SAYISI: 13 bin 755
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HASTA SAYISI: 801
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VEFAT SAYISI: 66
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İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639
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