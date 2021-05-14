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Sağlık Bakanı Koca 14 Mayıs 2021 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 14 Mayıs 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak Sağlık Bakanı Koca corona virüsü verilerini paylaştı! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:31
Sağlık Bakanı Koca 14 Mayıs 2021 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 14 Mayıs 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
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13 Mayıs 2021 Perşembe  bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 13 Mayıs vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 13 Mayıs Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 13 Mayıs güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 13 Mayıs bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 13 Mayıs Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Mayıs 2021 Cuma koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763 e yükseldi..


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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