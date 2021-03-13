Sağlık Bakanı Koca 13 Mart 2021 Cumartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 13 Mart 2021 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

13 Mart 2021 Cumartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 13 Mart 2021 Cumartesi vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 13 Mart 2021 Cumartesi Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 13 Mart 2021 Cumartesi vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 13 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 13 Mart 2021 Cumartesi bugünkü vaka sayısı kaç oldu?
Türkiye 13 Mart 2021 Cumartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları...
- Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 14 bin 941 yeni vaka olduğunu açıkladı.
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Son 24 saatte 11 bin 180kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.
Test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.
İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
- VAKA SAYISI: 14 bin 556
- HASTA SAYISI: 814
- VEFAT SAYISI: 67
- İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193
10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
- VAKA SAYISI: 14 bin 556
- HASTA SAYISI: 814
- VEFAT SAYISI: 67
- İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193
9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
- VAKA SAYISI: 13 bin 755
- HASTA SAYISI: 801
- VEFAT SAYISI: 66
- İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639
8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
- VAKA SAYISI: 13 bin 215
- HASTA SAYISI: 767
- VEFAT SAYISI: 64
- İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106
7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
- VAKA SAYISI: 11 bin 187
- HASTA SAYISI: 735
- VEFAT SAYISI: 65
- İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785
Son Güncelleme: 13.03.2021 19:31