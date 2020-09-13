Sağlık Bakanı Koca 13 Eylül 2020 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 13 Eylül 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 13 Eylül 2020 Pazar için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu.

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.509 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

12 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu

13 Eylül 2020 Pazar toplam 98.326 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.509 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 12 Eylül günü 48 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.207 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.423.463 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 289.635 olmuştur. Şu ana kadar 6.999 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.241, toplam iyileşme sayısı 257.731' dir.