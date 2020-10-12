Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim Covid-19 verilerini duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ekim tarihinde elde edilen Covid-19 verilerini açıkladı. Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere bakıldığında son 24 saat içerisinde 1.614 yeni hasta tespit edildi. Yeni hastalarla birlikte toplam hasta sayısı 337.147’ye yükseldi. Diğer yandan gün içinde 58 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek toplam can kaybının ise 8.895’e çıktığını bildirdi.

Toplam iyileşenlerin sayısının 1301 arttığını ve toplamda 295.658’e ulaştığını, ağır hasta sayısının da 1417 olduğunu açıkladı. Halihazırda bulunan hastalardaki zatürre oranının ise yüzde 5.9 olduğunu duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında zatürre oranında ve yoğun bakım doluluk oranında bu hafta düşüş olduğunu ifade etti. Tedbirlerin devamlı olarak uygulanması halinde olumlu sonuç elde edileceğini dile getirdi.