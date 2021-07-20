Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüzde 30 Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz korona virüs tablosunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Tabloya bakıldığında günlük vaka sayısının 7 bin 667 olduğu görülmekte. 4 bin 152 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken, 50 kişi yaşamını yitirdi. Düne oranla bir düşüş olsa da, geçen haftaya göre %30 oranında bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Kurban Bayramı öncesi, bayramın neşesine ve telaşesine kapılıp tedbirleri elden düşürmememiz gerektiğini hatırlatan, geçen haftaya göre artan vaka sayılarından ötürü kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmamız gerektiğine dair de uyarılarda bulundu.

Yapılan aşı çalışmaları son zamanlarda hız kazanırken birinci doz aşılama oranının 62.85, ikinci doz aşılama oranının ise 33.87 olduğu açıklandı. Toplamda yapılan üç doz aşının sayısı ise 63 milyon 680 bin 206 oldu.

