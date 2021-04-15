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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter adresinden aşı randevularıyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması geldi
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Korona virüs ile mücadelede en önemli etken olan aşılama süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen yol haritasına göre sivonac ve biontech aşıları için e nabız sistemi üzerinden randevuları veriliyor ve sağlık kuruluşlarında aşılar yapılıyor.

Son olarak 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri korona virüs aşısı için randevu alabilirken, meslek gruplarında ise öğretmenlerin aşılanmasına devam ediliyor.

Süreç devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama geldi.

Gece saat:24.00'e kadar aşı randevusu veriliyor

Bakan Koca, son 2 gün içinde e-nabız sistemi üzerinden açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümü için randevu alındığını, hastanelerde gece saat : 24.00' a kadar aşı randevusu verildiğini, gündüz vakit bulamayan vatandaşların iftardan sonrada aşı olabileceklerini duyurdu.

Koca, salgın sürecinde en önemli silahın aşı olduğunu söyledi ve sırası gelen vatandaşların aşılarını olmalarını vurguladı.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaAşı Açıklaması
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