Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi ( SMA) hastalığı bulunan çocuklar üzerinden yürütülen kampanyaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, SMA hastalığının bir gen hastalığı olduğunu söyleyerek, bundan sonraki süreçte evlilik hazırlığında olan ailelere, evlilik öncesinde gen taramasının yapılacağını aktardı.

Bakan Koca, SMA hastalarının üzerinden sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu yaptı. Koca, "Bildiğiniz üzere ülkemizde çokça gündeme getirilen SMA hastası çocuklarımız ile ilgili kampanyalar yürütülmektedir. Her bir hastamızın hastalığı ne olursa olsun sağlığına kavuşmasından sorumluyuz. Hele hastamız bir çocuksa bu tüm öncelikleri en yüksek seviyede hak etmektedir. Her bir evladımızın sıhhati ve canı en kutsal emanetimizdir" ifadesini kullandı.

'Hastalıkların tedavisi sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir'

Bakan Koca, "Milletçe en hassas olduğumuz konulardan biri evlatlarımızdır. Hastalıkların tedavisi ise sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir. SMA hastası çocuklarımız için de devletimiz tüm imkânlarını kullanarak tedavilerini sağlamaktadır. Bu konunun suistimal edilmesi asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, Bakanlığın bünyesinde SMA tedavisi için planlar yapıldığını, uzman ve SMA tedavisinde tecrübeli bilim insanlarından oluşan bilimsel kurulun olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın tedavisi konusunda en güncel yöntemler bu kurulumuzca değerlendirilerek en hızlı biçimde uygulamaya geçirilmektedir. Bu konuda mali koşullar gündemimizde dahi değildir. SMA Bilim Kurulumuz aileleri ve aile deneklerini birinci elden bilgilendirmektedir. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Son zamanlarda geliştirilen ve gündemde olan gen tedavisine ilişkin veriler, ilk süreçte olduğu gibi derhal ve titizlikle SMA Bilim Kurulumuzca incelemeye alınmıştır. Sadece son 2 ayda bilim kurulumuz 5 kez toplanarak ilaçla ilgili verileri incelemiştir. Bu hafta da bir değerlendirme toplantısı yapacaktır" şeklinde konuştu.

'İşe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler sma bilim kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır'

Gen tedavisinin etkinliğine dair bilimsel platformlarda yayımlanan kanıtların yeterli düzeyde olmadığını, halihazırda uygulanan tedaviye üstünlüğüne dair kanıtının bulunmadığını aktaran Bakan Koca, "Yapılan bazı çalışmalarda başta karaciğer yetmezliği ve trombosit sayısında düşüklük (kanama eğilimi) olmak üzere ciddi yan etkilerinin bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca gen tedavisinin uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az bir ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu daha yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. Zaten kırılgan yapısı olan SMA hastalarımızda enfeksiyonlar ve bağışıklık sisteminin baskılanması daha büyük risk oluşturmakta, herhangi bir hastalık seyri sırasında süreç, hastalıktan bağımsız olarak ölümcül olabilmektedir" şeklinde konuştu.

SMA hastalarının üzerinden kirli bir kampanya olduğunu aktaran Bakan Koca, şu ifadelerde bulundu:

"Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz."

Sağlık Bakanı Koca, SMA hastaları üzerinden yürütülen toplu eylemlerin ilaç şirketlerine hizmet edildiğini belirterek, kampanyada belirtilen tutarların, bu zamana kadar çocukların tedavisi için ayrılan kaynağın yanında hiçbir değeri olmadığı üzerinde durdu. Meselenin kaynak meselesi olmadığı noktasına değinen Koca, "Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız. Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir" dedi.

'Evlilik öncesi gen taraması yapılacak'

SMA hastalığı'nın genetik hastalık olduğunu belirten Koca, "Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.