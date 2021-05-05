Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin vaka sayılarını paylaştı! İstanbul listenin en başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iller bazında haftalık 100 bin nüfus karşılığında olan vaka sayılarını belirten haritanın güncel durumunu açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımda “Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” ifadelerine yer verdi.

Tam kapanma sonrası illerde görülen vaka sayılarında ise azalma olduğu görüldü. Vaka sayılarında azalma görülen iller ise herkesi şaşırttı.

İstanbul zirvede

Haftalık verilerce İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100.000 kişide en fazla vakanın görüldüğü iller durumunda.

Ankara’da 100.000 kişide görülen vaka sayısıysa 567.088’den 361.052’ye, İzmir’de 335.009’dan 223.034’e geriledi.

Şınak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van ise 100.000 kişide en az KOVID-19 vakasının görüldüğü iller durumunda.

İşte il il vaka sayıları

Adana: 106,70

Adıyaman: 117,32

Afyon: 289,45

Ağrı: 285,00

Aksaray: 266,90

Amasya: 291,51

Ankara: 361,52

Antalya: 200,37

Ardahan: 251,66

Artvin: 194,10

Aydın: 162,45

Balıkesir: 318,88

Bartın: 321,14

Batman: 120,91

Bayburt: 352,83

Bilecik: 310,45

Bingöl: 154,38

Bitlis: 152,14

Bolu: 365,31

Burdur: 216,78

Bursa: 327,35

Çanakkale: 439,11

Çankırı: 267,63

Çorum: 315,02

Denizli: 182,44

Diyarbakır: 100,09

Düzce: 400,07

Edine: 340,88

Elazığ: 197,29

Erzincan: 428,70

Erzurum: 395,24

Eskişehir: 348,10

Gaziantep: 167,91

Giresun: 388,44

Gümüşhane: 248,41

Hakkari: 122,28

Hatay: 130,84

Iğdır: 159,45

Isparta: 243,92

İstanbul: 532,02

İzmir: 223,34

Kahramanmaraş: 137,57

Karabük: 274,20

Karaman: 256,55

Kars: 293,41

Kastamonu: 437,59

Kayseri: 339,44

Kırıkkale: 345,89

Kırklareli: 498,70

Kırşehir: 256,75

Kilis: 244,41

Kocaeli: 437,65

Konya: 347,11

Kütahya: 330,51

Malatya: 320,04

Manisa: 223,63

Mardin: 76,40

Mersin: 143,25

Muğla: 183,46

Muş: 113,11

Nevşehir: 327,58

Niğde: 292,21

Ordu: 316,52

Osmaniye: 139,64

Rize: 353,70

Sakarya: 300,77

Samsun: 267,54

Siirt: 79,14

Sinop: 213,43

Sivas: 285,58

Şanlıurfa: 70,25

Şınak: 46,12

Tekirdağ: 489,89

Tokat: 313,45

Trabzon: 237,71

Tunceli: 207,33

Uşak: 163,49

Van: 90,75

Yalova: 345,95

Yozgat: 280,37

Zonguldak: 332,37